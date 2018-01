Water tot aan de brievenbus, huis in Perkpolder volledig omringd door zee

Het water steeg in Perkpolder bij het buitendijkse huis van Hein Huisman tot aan de brievenbus. Binnen hield hij het droog. ,,Het is gewoon vervelend maar niet de eerste keer dat ik het meemaak. We wonen hier nu veertig jaar. Het is wel een spectaculair zicht hoor als je nu naar buiten kijkt, overal water, waar je ook kijkt. Maar het mag van mij nu wel weer zakken hoor.''