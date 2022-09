Waterbedrijf Vitens noemt zeewater in supermarkt ‘absoluut niet duurzaam’

Geen statiegeld

De kritiek op het product werd aangezwengeld door Dirk Groot, die dagelijks zwerfafval opruimt en beter bekend is als de Zwerfinator. Hij liet op sociale media weten dat de verpakking van het water te wensen overliet. Er zat geen statiegeld op en alleen al het recyclen kostte volgens hem een hoop energie en water. Volgens Groot is ‘verpakt water nooit duurzaam’ en is kraanwater de beste oplossing.

Albert Heijn trok zich de kritiek aan. Het bedrijf schreef onder een bericht van Groot de volgende reactie: ,,De ontwikkeling om van zeewater drinkwater te maken vinden we interessant, en wilden we in een klein aantal winkels testen op potentie, maar we hebben met de leverancier besproken dat deze verpakking niet de juiste is. We stoppen dan ook met de verkoop van dit pakje in goed overleg met de leverancier.’’