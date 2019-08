Waterbedrijf Vitens pompt meer water op dan toegestaan: toeristen slurpen Achterhoek leeg

Ook bij een andere locatie, in het noorden van Gelderland, is te veel opgepompt. Op beide plaatsen werd in juli de maandvergunning met ‘een paar procent’ overschreden, laat Vitens-woordvoerder Evy Elschot weten. ,,We zagen dan ook een enorm piekverbruik op die plekken.” Die piek kan veroorzaakt zijn door toerisme in het gebied, denkt Elschot. ,,Het zou goed kunnen dat dat met elkaar in verbinding staat.”

Veel campings in de Achterhoek

,,We hebben hier ook gewoon heel veel campings”, zegt een woordvoerder van de VVV in Winterswijk, die dit jaar een toename in toeristen ziet. ,,En ze zitten allemaal nagenoeg vol. Het streven is om dit jaar naar een miljoen overnachtingen te gaan.” De aanloop bij het toeristenbureau is dit jaar ook hoger. ,,Tot nu toe hebben we 12.500 bezoekers gehad vanaf januari, in dezelfde periode vorig jaar waren dat er 11.000.”