Waterlanders liggen op de loer in luisterrijke nieuwe ‘Matthäus-Passion’

Wat staat er te doen vóór Grave kan aansluiten bij de fusiege­meen­te in Land van Cuijk?

12:14 GRAVE - De inwoners hebben gesproken, het besluit van de gemeenteraad ligt er: Grave moet aansluiten bij Land van Cuijk. Maar hoe nu verder, nu in Grave de strijdbijl is begraven en het verzet tegen samenvoeging met Land van Cuijk is gebroken? De afstand van Grave naar buurgemeente Cuijk is maar 11 kilometer. Maar de weg naar de gemeente Land van Cuijk lijkt veel langer. De mogelijkheden én de onmogelijkheden op een rijtje.