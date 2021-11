Wateroverlast in de regio: van waden door straten, kelders die volstromen en een dak dat (bijna) bezwijkt

Grote hoeveelheden regenwater zorgen in de hele regio voor veel overlast. Ondergelopen straten in Apeldoorn en Nunspeet, en brandweer Meppel rukt uit voor het dak van een bedrijfspand dat het gewicht van het hemelwater niet aankan. Bij restaurant 't Veerhuys in Steenwijk zijn medewerkers ondertussen druk aan het hozen om een volgelopen kelder leeg te krijgen. ,,Het stinkt hier naar riool’’.

In het centrum van Apeldoorn kunnen de putten het vele water niet meer aan en in Nunspeet ploegen auto’s zich een weg door de ondergelopen straten. Door de hevige regenval krijgen bewoners op veel plekken in Oost-Nederland natte voeten.

Volledig scherm Voor fietsers en scooterrijders bij de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn zijn natte schoenen en sokken haast niet te voorkomen. © Luciano de Graaf

Ook de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn loopt deels onder. Het fietspad staat helemaal blank. Voor fietsers en scooterrijders heeft dit natte voeten en enkels tot gevolg.

Stank

Bij restaurant ‘t Veerhuys in Steenwijk liep de kelder onder, vertelt medewerker Jolanda. ,,Even kort, we zijn hier aan het hozen met zijn allen. Er zit hier een put die niet automatisch afsluit. En als het hard gaat regenen dat moet je maken dat je erbij komt om ‘m dicht te zetten, maar als je aan het werk bent zie je dat niet zo één-twee-drie en dus ben je te laat en dan loopt de hele kelder vol.’’

Volledig scherm Putten in het centrum van Apeldoorn kunnen de hevige regenval niet meer aan. © Luciano de Graaf

In de kelder werden niet alleen spullen van het restaurant opgeslagen, daar zitten ook de toiletten. De wateroverlast zorgde ervoor dat gasten niet naar het toilet konden. Tot overmaat van ramp kwam er met het water ook nog een onfrisse lucht omhoog. ,,Het stinkt hier naar riool’’.

Dak

Bij een bedrijf aan de Zomerdijk in Meppel dreigde het dak te bezwijken door de enorme bak water die was gevallen. Het dak bleef heel, maar zakte in zijn geheel wel anderhalve meter.

Volledig scherm De brandweer in Meppel is uitgerukt voor het dak van een bedrijfspand dat het gewicht van het regenwater niet aankan. © Persbureau Wever

Op beelden van Evert Reitsma is te zien hoe auto’s in Nunspeet zich als ware amfibievoertuigen door de straten bewegen.

