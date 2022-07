Waterstand in rivieren wordt historisch laag: sinds 1976 in juli nog nooit zo weinig water in de Rijn

Waterstanddeskundige Alphons van Winden van Bureau Stroming verwacht dat rond 16 juli, het begin van de Vierdaagsefeesten, het peil bij Lobith rond 7,25 meter zal zijn en mogelijk daarna nog verder daalt. Zulke lage afvoeren van water, 1000 kuub water per seconde, komt maar zelden voor in de tweede helft van juli. Daarvoor moeten we terug naar 1976, 1964, 1949 en 1921. In 2018, toen er zelfs schepen vastliepen in de Waal, waren dergelijke lage afvoeren er pas in augustus.