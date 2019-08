Wc meet hartslag op de billen, proef met publiek tijdens Lowlands

videoEen wc vol sensoren kan veel vertellen over de gezondheid van de gebruiker. Deze week testen ingenieurs van Imec Nederland in Eindhoven hun Smart Toilet met publiek op het festival Lowlands.

Proeven doen met een toilet met sensoren om de gezondheid te meten. Dat leent zich voor droge humor. Onderzoekers Jolanda Bax en Eva Wentink spreken in het met Engelse termen doorspekte Imec graag over de ‘feasibility study’. Engels voor haalbaarheidsstudie, maar hier door de twee ook wel uitgesproken als ‘vieze billetjes studie’. Tegelijk pakken ze hun project uiterst serieus aan.

Gezondheid toiletgebruiker

„Ons doel is te laten zien wat je met ons toilet kunt meten en hoe je dat in de toekomst kunt koppelen aan de gezondheid van de gebruiker”, zegt Bax. „Vorig jaar presenteerden we met Rabobank een slimme plantenkas op Lowlands en toen we voor dit jaar het Smart Toilet voorstelden was de bank meteen enthousiast. Net als de andere partners Food Line-up en Mojo. We konden aanhaken aan het restaurant van de toekomst Brasserie 2050. Daar gaan we vanaf donderdag met ons toilet staan en vragen bezoekers om eerst hiervan gebruik te maken. Op basis van de meetresultaten geven we dan een menusuggestie. Zonder wetenschappelijke pretenties trouwens en met een knipoog.”

Onderzoekers Jolanda Bax (r) en Eva Wentink bij het Smart Toilet bij Imec Nederland in Eindhoven. Vanaf donderdag gaan ze een dergelijk toilet uitproberen tijdens het festival Lowlands.

Eva Wentink wijst op de sensoren in de wc-bril van het Smart Toilet. „We hebben ervaring met sensoren in onze slimme pleisters, maar die plak je op de borst. Dan zijn de billen toch wat anders. Maar het is gelukt ze te laten werken, ook al kun je er geen medische conclusies aan verbinden. We meten de hartslag en de variatie daarin, die het stressniveau kunnen verraden. Ook meten we met een lampje en een sensor het zuurstofgehalte in het bloed en kunnen we de variatie in bloeddruk meten. Die kan op het toilet wel eens oplopen als je hard moet drukken.”

Urine sensor

Op Lowlands is in de bodem van de wc-pot een urine sensor aangebracht, zegt Wentink. „We ontwikkelen bij Imec Nederland sensoren op het gebied van waterkwaliteit en één hiervan hebben we aangepast voor deze functie. We kunnen hiermee vrij nauwkeurig temperatuur en zoutgehalte meten.”

Het Smart Toilet

„Met dat zoutgehalte kunnen we adviseren wat te drinken bij het eten”, zegt Bax. „Is dat hoog, dan is bijvoorbeeld het advies veel te drinken, maar liefst zonder alcohol. Verder varieert ons menu advies in bijvoorbeeld het gehalte vet of vezels.”

Gebruik in de zorg

De data, anoniem, worden gebruikt om het Smart Toilet te verbeteren. Hoewel er nog geen concrete plannen zijn, ziet Bax mogelijkheden voor gebruik in de zorg. „Naar de wc ga je elke dag. Dus voor mensen die vaak gemeten moeten worden zou het goed kunnen werken. Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis of ouderenwoning.”

De twee vinden het wel apart om dit prototype op Lowlands te presenteren. „Toen ik ingenieur werd dacht ik niet nog eens bij een toilet te gaan staan”, zegt Bax lachend. „Maar het is leuk om te doen en we zijn met zes mensen. Dus er is tussendoor ook tijd om van de optredens te genieten.”