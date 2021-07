We hebben de coronamaatregelen veel te vroeg versoepeld

Coronavirus LIVE | Bijna 11 miljoen Nederlan­ders gevacci­neerd; veel mensen krijgen virus in café of discotheek

18:17 Het aantal nieuwe coronabesmettingen zit weer behoorlijk in de lift, nadat een week geleden versoepelingen zijn ingegaan. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) denkt dat herhaald vaccineren een mogelijkheid is. Mensen krijgen daarbij de gelegenheid om na een eerste keer AstraZeneca een vaccin BioNTech/Pfizer te ontvangen. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog leest u hier terug.