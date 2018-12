We hebben een nieuwe commissaris van de Koning, maar wat doet die nu eigenlijk?

John Berends is de nieuwe commissaris van de Koning van de provincie Gelderland. De burgemeester van Apeldoorn zet daarmee de volgende stap in zijn politieke carrière. Maar wat doet zo'n commissaris van de Koning nu eigenlijk?

John ‘confettikanon’ Berends is met zijn benoeming voorzitter én lid van de Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. Ook is hij voorzitter van de Provinciale Staten, de volksvertegenwoordiging van de provincie, maar daar is hij dan weer geen lid van.

Rijksvertegenwoordiger

Berends vertegenwoordigt in Gelderland ook het rijk. Hij is een zogeheten rijksheer, een taak die nog uit de negentiende eeuw dateert. Hij moet er op toezien dat gemaakte plannen goed worden uitgevoerd door de provincie Gelderland. Ook moet hij de belangen van Gelderland vertegenwoordigen en samenwerken met andere provincies. Daarnaast vervult hij, net zoals het Koningshuis vaak doet, een soort ceremoniële rol.

Lobbyen voor Gelderland

Zijn misschien wel belangrijkste taak is het lobbyen in Den Haag. De commissaris bezoekt ministers, Kamerleden en hoge ambtenaren om te overleggen over nationale en Gelderse plannen, en om te zorgen dat daar draagvlak voor ontstaat.

Daarnaast moet Berends zorgen voor samenhang binnen de provincie. Zorgen dat gemeenten en grote instellingen in Gelderland zo veel mogelijk en op de juiste manier met elkaar samenwerken.

Gemeenten

Hij is nauw betrokken bij de gemeenten in de provincie en hij gaat er op werkbezoek. Als in gemeenten problemen ontstaan, dan kan hij advies geven of bemiddelen, iets waar hij als burgemeester en onder meer oud-wethouder wel kaas van heeft gegeten. Hij speelt een grote rol bij de benoeming van burgemeesters. Hij maakt een eerste selectie uit de sollicitatiebrieven en bespreekt die met de gemeenteraad.