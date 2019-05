‘We hebben geen baas, we hoeven alleen onszelf happy te houden’

Nu even nietWat doen bekende Gelderlanders in het weekend? Elke week bespreekt iemand hier zijn of haar programma.

Naam: Han Go (50)

Woonplaats: Tiel

Functie: Creatief directeur Go Tan

Huisgenoten: Echtgenote, twee kinderen (15 en 17) en een hond

Bent u in het weekend nog steeds druk met het bedrijf?

,,Ik maak nu niet meer dan 50 uur. Meestal is er nog wel iets te doen in het weekend. In de winkel of ik doe wat proefjes met koken. Mijn broer en ik zijn opgegroeid met dit bedrijf, dus het geeft geen stress voor ons om bezig te zijn met werk. We hebben tenslotte geen baas. We hoeven alleen onszelf happy te houden, haha.”

Hoe ziet de zaterdag eruit in huize Go?

,,Ik slaap wel een beetje uit, tot een uurtje of half 10 of zo. Dat noem ik behoorlijk uitslapen, in vergelijking met een doordeweekse dag. Dan ga ik twee uur sporten. Muziekje aan: dance, electronic, iets met een actieve beat erin. Ik neem de hond mee – hij is een kruising tussen een Friese stabij en een border collie – en dan ga ik 6 kilometer hardlopen. Altijd hetzelfde rondje, de polder in en dezelfde weg terug. De hond loopt los en ik weet dat hij de route ook kent.”

En dan beginnen de voorbereidingen voor het avondeten?

,,Ik houd ervan om zelf de inkopen te doen in de supermarkt. Of ik ga naar de toko. Daar rijd ik graag een stukje voor om. Ik kook beide dagen zelf.”

Heeft u een favoriet gerecht?

,,Dat zijn er zo veel. Die vraag is lastig te beantwoorden. Ik vind timing vooral interessant, of je nou een eitje bakt, noodles wokt of Italiaans kookt. Ik kook niet alleen Aziatisch. Zo ben ik ook niet opgegroeid. Thuis maakten we alles en dat doe ik nog steeds.”

Uw kinderen zullen wel blij zijn met een vader die zo goed kan koken.

,,Ze zijn wel kritisch geworden, gezien hun achtergrond. We gaan ook graag uit eten en dan zeggen ze soms dat ik beter kook. Dat is natuurlijk een groot compliment. Mijn dochter wil minder vlees eten. We hebben met de vegaweek meegedaan, dat vond ze heel fijn. Háár favoriet is denk ik wel gebakken witvis. Rijst en wat groente erbij, boter, olie, sojasaus, sambal en limoen. En dan kort bakken.”