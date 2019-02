We moeten bouwen, bouwen, bouwen in Oost-Nederland!

Niet alleen in de Randstad, maar in het hele land. De minister sluit nu een Woondeal met de zes grootste steden. Ik ga een stap verder. Want mensen wonen niet alleen in deze steden of in het Westen. Steeds meer mensen zoeken de rust van het Oosten op. Ik pleit daarom voor een Woondeal Oost, waarin we onze ruimte goed gebruiken. Een Woondeal die recht doet aan de kracht van Oost-Nederland.



In Oost-Nederland willen we 150.000 huizen bouwen. Daarvoor zijn concrete plannen nodig. Deze woondeal moet laten zien hoe, waar en wanneer we die huizen gaan bouwen. Dat kunnen we, omdat in het Oosten al een netwerk actief is van bouwers, ontwikkelaars, corporaties en lange termijn investeerders zoals pensioenfondsen. Dit netwerk is de ‘Woonkeuken’. Hierin maken ruim honderd organisaties samen werk van wonen en bouwen. Alleen het Rijk moet nog aanhaken en ruimte in regels geven. Het moment is nu!



Als inwoner van Raalte weet ik zelf hoe prettig het wonen is in het Oosten. Mensen voelen zich er snel thuis en kijken naar elkaar om. Dat bijzondere gevoel van noaberschap wil ik met de Woondeal uitdragen en delen met anderen. ‘Oost’ moet aantrekkelijk blijven door nieuwe woningen te bouwen voor jongeren, ouderen en gezinnen.