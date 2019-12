We moeten er zelf voor zorgen dat onze social media-accounts na ons overlijden toegankelijk zijn voor nabestaanden

‘Het vuurwerk komt voor mij als de genadeklap’

8:30 De jaarwisseling is voor mensen met longaandoeningen als astma geen tijd van champagne en oliebollen, maar van binnenblijven en puffen. Anne Leendertse belandde twee jaar geleden na oud en nieuw in het ziekenhuis. Dit jaar verkast de Utrechtse met haar gezin naar een vuurwerkvrij vakantiepark in de kop van Noord-Holland. ,,Thuisblijven is geen optie.’’