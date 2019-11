We moeten met zijn allen Normaal én de boeren naar de eerste plek van de Top 2000 stemmen

Vitens zoekt verband lekken in waterlei­ding Ede

21 november EDE - Waterleidingbedrijf Vitens onderzoekt hoe het kan dat in Ede kort na elkaar drie keer een fors lek is ontstaan. ,,De drie plekken ligt verdacht dicht bij elkaar. Aanvankelijk dachten we dat het toeval was, maar we willen toch zeker weten wat er daar aan de hand is’’, zegt Bram Inklaar van Vitens.