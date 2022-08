We moeten ons ook weer niet te snel schamen, en ik mag dat zeggen

Als kind was ik al vroeg een lange jongen. Grappige vraag die ik een keer of vijf per dag hoorde: ,,Koud daarboven?” Rond mijn 10de had ik het gevoel dat ik iedere dag langer werd en ik vroeg me af wanneer dat proces zou stoppen. Ik zag een toekomst als zonderling voor me. Groeischaamte werd groeizorg.