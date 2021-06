We moeten zo snel mogelijk van de mondkapjes af

Ruud (62) schrijft élke dag een nieuws­brief over vroeger: ‘Het maakt mij gelukkig’

14 juni DUIVEN - Ruud van Capelleveen (62) wijdt zijn leven aan het schrijven over de geschiedenis. Hij stuurt iedere dag (!) een nieuwsbrief over dit onderwerp de wereld in. Het is voor zover bekend de enige dagelijkse historische nieuwsbrief in Nederland. ,,Ik blijf dit doen totdat ik er dood bij neerval.’’