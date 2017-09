'We proberen met zo min mogelijk te leven'

Nino: ,,Ooit was ik, net als anderen, gevoelig voor de verleiding van kopen. Ik wil nu alleen maar geld uitgeven aan dingen waar we langer iets aan hebben, zoals zonnepanelen en laatst een schroefboormachine.’’



Inge: ,,Dat is investeren in de toekomst. Het geldt ook voor eten. Als je de zaadjes van één komkommer bewaart, kan je er een heleboel zaaien. Ik raakte vroeger ook nog weleens verstrikt in welzijnsverslavingen, zoals aan mijn telefoon. Die vind ik nu overbodig. Zeker op de plek waar we willen gaan wonen, in een zogeheten voedselbos.’’



Nino: ,,We hebben in de zomer rondgefietst met de skelterwoonwagen die ik heb gemaakt.”



Inge: ,,Al fietsend zochten we naar een plek om duurzaam te gaan leven. Al het eten willen we zelf verbouwen. En we willen groenten en fruit leren wecken. Zeep kan ik ook maken, en ik was mijn haar met kamillethee.’’

Wie zijn het?

Inge van Domburg (23) Geen beroep, ‘nu huismoeder’ & Nino Nijman (30) Doe-het-zelver/ recyclefreak

Gezamenlijk netto-inkomen: 0 - €2000

Grootste miskoop Inge: kolfapparaat - Bosque wil alleen maar aan de borst. Nino: wasmachine van 500 euro

Beste koop Roy: Inge: aquarelset. Nino: Sungevity (drie zonnepanelen die zorgen voor aandrijving van de fietscamper)

Nino: ,,Goed hè! Toen ik Inge leerde kennen, drie maanden voordat ze zwanger raakte, besloot ik om te stoppen met zwerven. Ik leefde eerst zonder inkomen, puur van de welvaartsresten. Nu wil ik veel liever iets gaan opbouwen wat duurzaam is, onafhankelijk van het op geld gerichte systeem.’’



Inge: ,,Duurzaam consumeren ziet er in mijn ogen heel anders uit, dan wat nu over het algemeen gebeurt. Mensen blijven maar dingen kopen. Niets blijft lang goed. Kleding moet steeds maar opnieuw geproduceerd worden. Ik koop liefst zo weinig mogelijk. Mijn kleren haal ik in de weggeefwinkel. Voor Bosque ook. Ik heb alleen een wollen winterpakje voor hem gekocht voor 70 euro. Van biologische wol natuurlijk.’’



Nino: ,,We hebben iets van 400 euro aan hergebruikluiers uitgegeven, maar daar kan je wel vier jaar mee doen, tot Bosque helemaal zindelijk is.’’



Inge: ,,Het is sowieso een goede investering omdat die weer voor een ander kind gebruikt kunnen worden.’’



Nino: ,,Als Bosque heeft gepoept, spoelen we de luier uit en laten ’m drogen.’’

Quote Als ik roadkill tegenkom vil ik zo’n dier en maak ik ’t klaar Inge

Inge: ,,Voor als we onderweg zijn hebben we weggooiluiers, maar die zijn wel biologisch en composteerbaar. We geven er ongeveer 30 euro per maand aan uit. We hebben genoeg geld. We kunnen de hele maand biologisch eten!’’



Nino: ,,Overal waar we komen, zoeken we de natuurvoedingswinkel op. In Den Haag zijn we lid van Lekkernassûh. We krijgen elke week voor 10 euro acht verschillende groentes.’’



Inge: ,,We geven maandelijks ongeveer 400 euro uit aan boodschappen.’’



Nino: ,,Minstens. We eten zo veel mogelijk veganistisch.’’



Inge: ,,Behalve als ik roadkill tegenkom, een aangereden beest. Dan vil ik zo’n dier en maak ’t klaar.’’



Nino: ,,Heftig, maar wel respectvol.’’

Quote We willen proberen met zo min mogelijk te leven Nino

Inge: ,,We hebben meer dan genoeg geld, ook al zit Nino in de bijstand en krijg ik een Wajonguitkering. Onze huur is 650 euro maar we krijgen huurtoeslag. Ik maak elke maand geld over aan Nino voor vaste lasten. De boodschappen doen we van mijn rekening.’’



Nino: ,,Ik word op mijn uitkering gekort, omdat we samenwonen. Maar dat is geen probleem. We hebben genoeg geld.’’



Inge: ,,Dat zei ik al.’’



Nino: ,,Oh, sorry.’’



Inge: ,,Je hoeft geen sorry te zeggen, we zijn het dus eens.’’



Nino: ,,Ja. We willen proberen met zo min mogelijk te leven.’’



Inge: ,,Onze idealen stemmen overeen, daarom kunnen we gaan voor een natuurlijk leven voor Bosque.’’



Ook meedoen? Mail naar geldengeluk@persgroep.nl