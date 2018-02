We zijn rijker, omdat ons huis meer waard is geworden

Hun doorsnee vermogen nam in 2016 toe tot respectievelijk 261.100 euro en 196.400 euro. De gemeente Mill en Sint-Hubert, met een gemiddeld vermogen van 105.500 euro, completeert de top 3. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zonder de eigen woning, zou het doorsnee vermogen even hoog zijn gebleven als in 2015, stelt het CBS.



De inwoners van Arnhem en Nijmegen hebben met 2.400 en 5.100 euro verhoudingsgewijs het kleinste vermogen in deze regio. Ook in Wageningen is het doorsnee vermogen laag, 10.500 euro. Volgens het CBS geldt een laag vermogen vaak voor grote steden, omdat daar relatief veel jongeren, uitkeringsontvangers en personen met een niet-westerse migratieachtergrond wonen.