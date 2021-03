We zijn te hard voor Oranje, het verlies tegen Turkije was gewoon pech

Ontmante­ling energiecen­tra­le wordt ook aan buitenkant zichtbaar; eerste explosie in april

8:52 NIJMEGEN - Aan de kolencentrale in Nijmegen wordt sinds oktober alweer volop gehakt, gezaagd en gebroken. Van de buitenkant is die ontmanteling nog nauwelijks te zien, maar vanaf april komt daarin verandering. Dan gaat het eerste van vijf delen met behulp van explosieven tegen de vlakte. De markante schoorsteen verdwijnt in het najaar uit de skyline.