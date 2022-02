Wedstrijden tussen Vitesse en NEC moeten altijd zonder uitsupporters worden gespeeld

Bruce Willis gegaran­deerd van Razzie Award, krijgt eigen categorie

De organisatie van de Razzie Awards, de tegenhanger van de Oscars voor de slechtste filmprestaties van het jaar, heeft dit jaar een extra prijs in het leven geroepen voor Bruce Willis. De acteur is acht keer genomineerd in de speciale nieuwe categorie ‘Slechtste Bruce Willis-film van het jaar’. Van Willis kwamen in 2021 acht films uit die allemaal kans maken op het beeldje, maakte de organisatie vandaag bekend.

