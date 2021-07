Weduwe van Wijchenaar Sebastiaan in rechtszaal: ‘Ik wil dat je me aankijkt, Tarik!’

Tarik O. (19) die volgens OM opzette­lijk Sebastiaan (42) doodreed heeft spijt: ‘Hoe moeten kinderen zonder hun vader?’

26 april De 19-jarige Woerdense Tarik O., die ervan wordt verdacht dat hij in november vorig jaar in Wijchen de 42-jarige Sebastiaan opzettelijk heeft doodgereden, blijft voorlopig vastzitten. De verdachte, die in tegenstelling tot de vorige keer nu wel aanwezig was tijdens de zitting, zei spijt te hebben: ,,Hoe moeten de kinderen het doen zonder hun vader?’’