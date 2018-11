Wéér een warmterecord... Stuur jouw (na)zomerse foto op!

Warmste 6 november ooit gemeten: 17,1 graden

13:07 Rond het middaguur werd het bij het landelijke meetpunt van weerstations in De Bilt warmer dan 17,1 graden. Daarmee is het oude record van 6 november 2015 verbroken en hebben we een nieuw warmterecord. Dat meldt Weerplaza. De temperatuur loopt in de loop van de middag waarschijnlijk nog wat verder op.