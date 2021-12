Wéér gaat er een streep door de vreugdevuren op strand Scheveningen

De vreugdevuren in Scheveningen gaan opnieuw niet door. Het is de derde keer dat de traditionele vuurstapels op het strand niet opgebouwd mogen worden. Net als vorig jaar gooien de coronamaatregelen roet in het eten. Ook de vuurwerkshow op de Hofvijver wordt om die reden afgeblazen.

Het is een bittere pil voor de bouwers van de vreugdevuren. Alles leek dit jaar juist zo voorspoedig te lopen. De benodigde vergunningen waren aangevraagd én verleend en ook de coronamaatregelen werden een tijdlang versoepeld. Maar nu de afgelopen maanden het virus weer flink rondwaart, worden de teugels aangehaald. Ook voor evenementen.

Dat nekt nu dus de vreugdevuren. Met de huidige maatregelen moet zo’n evenement geplaceerd zijn. Oftewel: iedereen moet op een stoel zitten, 1,5 meter afstand houden en de QR-code moet gecontroleerd worden Tussen 17.00 uur ‘s middags en 05.00 uur ‘s ochtends mag er sowieso geen evenement gehouden worden. Naast de landelijk bekende vuurstapels op de stranden van Scheveningen en Duindorp zouden er ook in Escamp en Laak vuurstapels worden gemaakt om het jaar uit te luiden.

Domper

De gemeente heeft nu besloten dat dit niet door kan gaan. Volgens burgemeester Jan van Zanen, is het een domper voor alle betrokkenen, die al sinds januari bezig waren om de vreugdevuren te organiseren. ,,We hadden toen nooit gedacht dat het coronavirus voor de tweede keer het vreugdevuur zou dwarsbomen. Ik baal er echt van, maar de ontwikkelingen rond het coronavirus zijn dusdanig dat we dit niet kunnen laten doorgaan.”

Van Zanen hield eerder nog een vurig pleidooi om tijdens de jaarwisseling een uitzondering op de coronamaatregelen te maken. De horeca en evenementen als ventiel tijdens oud en nieuw om de gespannen maatschappij wat lucht te geven. ,,Ik heb echt mijn nek uitgestoken, maar tegen corona kan ik niet op.”

Coronaregels

Maar voor het derde jaar op rij wordt de Scheveningse kustlijn niet opgelicht door de oranje gloed van de vreugdevuren, die tot immaterieel erfgoed zijn bestempeld. Nadat Scheveningen tijdens de jaarwisseling van 2018-2019 door een enorme vonkenregen werd geteisterd, stelde de gemeente strengere eisen. Daar konden de bouwers op de volgende jaarwisseling nog niet aan voldoen. Voor oud en nieuw 2020-2021 waren het de coronaregels die roet in het eten gooiden. Komende jaarwisseling is dat opnieuw het geval.

Bekijk hieronder een terugblik op de vonkenregen van 2018-2019.

De bouwers balen stevig, weet Van Zanen. ,,Maar het zijn verstandige mensen die er misschien in hun achterhoofd ook al rekening mee hadden gehouden dat het toch niet door kon gaan. De vergunningen waren in orde, dit is echt door corona.”

Officieel is nog niet bekend welke coronamaatregelen er na 14 december gelden. Maar duidelijk is dat het aantal besmettingen torenhoog is en daarmee lijkt de kans op versoepelingen in de tweede helft van de feestmaand verkeken. Toch blijft Van Zanen erop aandringen dat in elk geval de horeca de deuren mag openen in de oudejaarsnacht: ‘Dat is een bewezen effectieve aanpak in het belang van de openbare orde’. Nu richt de burgemeester zich tot de bewoners van de wijken waar de vreugdevuren gepland stonden met de oproep om de rust te bewaren in de aanloop naar en tijdens oud en nieuw.

Woensdag gaf burgemeester Van Zanen al een winstwaarschuwing aan de politiek. Hij noemde de toekomstverwachting voor eindejaarsevenementen ‘niet onverdeeld gunstig’ en zei dat hij te maken had met ‘vele complicaties’. Daarmee doelde hij onder meer op de evenementen die in andere steden al afgelast waren . De vreugdevuren zouden daardoor meer publiek van buiten Den Haag kunnen trekken. Dat is ook de reden dat de geplande vuurwerkshow op de Hofvijver wordt afgeblazen.

