Weer massadrukte bij tankstations nu benzine nog drie dagen ‘goedkoop’ is: ‘Alle zeilen bijzetten’

Dames, opgelet: dankzij uitvinding van Ben (55) nooit meer last van opwaaiende jurkjes tijdens het fietsen

Nooit meer last van een opwaaiend jurkje of rokje op de fiets. Dankzij de uitvinding van Ben Weber (55) en zijn vrouw en kinderen uit Enschede is dit ongemak voor vrouwen verleden tijd. Door de antislipclip kunnen dames weer gerust met twee handen aan het stuur fietsen. „Wel zo veilig, toch?”