Weer meer auto’s gestolen in Nijmegen dan in Arnhem, dit merk is het populairst bij dieven

Interactieve kaartIn de eerste zes maanden van dit jaar zijn meer auto’s gestolen in Nijmegen dan in Arnhem. De Rijnstad was traditiegetrouw de plek waar de meeste auto’s werden gestolen, maar voor de tweede periode op rij gaat die ‘eer’ nu naar de Waalstad.

In Arnhem werden in de eerste zes maanden van dit jaar 118 aangiftes gedaan van autodiefstal, dat zijn er 7,1 per tienduizend inwoners. In Nijmegen werden 145 aangiftes gedaan, dat zijn er 7,9 per tienduizend inwoners. Het aantal autodiefstallen in beide steden is in de eerste helft van 2023 nagenoeg gelijk aan dezelfde periode in 2022. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

In de vorige rapportageperiode werd bekend dat er meer auto’s werden gestolen in Nijmegen, dan in Arnhem. Premies voor autoverzekeringen worden mede bepaald door het risico op diefstal, daarom betaalden Arnhemmers meer. Het is niet bekend of de premies in Arnhem zijn gedaald, of in Nijmegen zijn gestegen.

Opvallend veel autodiefstallen in Utrechtse Heuvelrug

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug werden naar verhouding het meeste auto’s gestolen. Met 85 aangiftes komt dat neer op 16,9 diefstallen per 10.000 inwoners. In het eerste halfjaar van 2022 werden er nog 54 aangiftes gedaan. Er is geen verklaring gegeven voor de plotselinge stijging.

Landelijk gezien juist een daling

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in Nederland zo’n 9800 auto’s, brommers, scooters en motoren gestolen. Dat is een daling van 9 procent vergeleken met een jaar eerder.



In Amsterdam, Diemen en Rijswijk werden vooral brommers en scooters gestolen, in Utrechtse Heuvelrug en Beek hadden dieven het vooral op personenauto’s gemunt.

Elektrische en hybride auto's populairder bij dieven

Volgens het LIV worden steeds meer elektrische en hybride auto’s gestolen. In de eerste zes maanden van 2022 ging het om 470 elektrische auto’s, in dezelfde periode dit jaar gaat het om 597 stuks. Dit is een stijging van 27 procent. Toyota is bij dieven het populairst van de hybride en elektrische auto’s.



,,Marktwerking”, zo verklaart een adviseur van het LIV de stijging. Daarbij zijn er ook meer op de markt en is het een populaire auto. ,,Dan duurt het maar even en dan wordt het ook voor dieven een gewild object.” Daarnaast worden de auto’s ook gestolen voor de onderdelen. Zo is een oud model Toyota in trek vanwege het edelmetaal in de katalysator.

