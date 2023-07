Wéér nachtenlang - én een keer tijdens de ochtendspits - omrijden door werk aan de A15

Ook werken tijdens ochtendspits

Dat betekent dus dat automobilisten ook zaterdagochtend een alternatief voor dit stuk weg zullen moeten zoeken. ,,Dit heeft ermee te maken dat ook de brug over het Amersterdam-Rijnkanaal binnen dit werk valt”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,We proberen zoveel mogelijk werkzaamheden samen te pakken, vandaar dat we gelijk kijken of er bijvoorbeeld betonreparaties nodig zijn aan deze brug of dat er voegen moeten worden gevuld.”