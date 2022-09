Wéér twee fracties minder in de Gelderse staten: drie ex-FVDérs fuseren

De Groep de Kok heeft vanaf vandaag niet één maar drie leden in de Gelderse politiek. Statenleden Krijn Mout en Tom Roetert sluiten zich aan bij politicus Arjan de Kok. Het aantal verschillende partijen in het provinciehuis daalt zo in korte tijd van van 16 naar 13.

Alle drie de mannen waren bij de verkiezingen verkozen namens Forum voor Democratie (FVD). De Kok was lijsttrekker en werd later fractievoorzitter. Vanwege crisis in de partij en bepaalde uitspraken van partijleider Thierry Baudet haakten eerst Mout en Roetert af en later ook De Kok. Alle drie gingen ze zelfstandig verder. Dat gold ook voor Armita Taheri. Zij heeft inmiddels echter haar statenzetel opgegeven, die gaat terug naar Forum voor Democratie.

De Kok is inmiddels landelijk actief binnen de nieuwe partij van Wybren van Haga, Belang van Nederland (BVNL). Mout en Roetert zijn lid van JA21. In Gelderland kunnen die partijen op rechts echter prima samen werken, meent De Kok. ,,Dit is een mooi signaal dat de krachten op recht gebundeld kunnen worden.”

Omdat hij fractievoorzitter zal zijn, krijgt de nieuwe groepering volgens de regels van de Provincie de naam ‘Groep de Kok’. De partijen mogen niet zomaar een nieuwe naam bedenken.

Soms onzichtbare Statenleden krijgen zo meer slagkracht

Krijn Mout was de laatste twee jaar amper te zien in het Statenhuis. Eerder verklaarde hij zijn zetel echter niet op te willen geven omdat hij FVD die zetel pertinent niet gunde vanwege het geluid van die partij. Door deze samenwerking kan zijn stem in de statenzaal effectiever worden ingezet, denkt hij. ,,We hebben met elkaar meer slagkracht.”

De nieuwe partij zal in het provinciehuis met gejuich worden ontvangen. De versplintering en de terugkerende afwezigheid van statenleden Mout en Roetert was ook commissaris van de Koning John Berends een doorn in het oog.

In een persbericht zegt Berends blij te zijn met de fusie. ,,Het spreekt van verantwoordelijkheidsgevoel voor de vraagstukken van de provincie. Niets ten nadele van eenmansfacties, maar inhoudelijke body en massa hebben meer draagkracht in de politiek”.

Nog driekwart jaar tot de verkiezingen

Na het vertrek van Taheri en deze fusie blijven er van de 16 partijen in Gelderland nog 13 over. In het voorjaar van 2023 zijn er echter alweer nieuwe verkiezingen voor de Provinciale Staten. De kans is groot dat er dan opnieuw meer partijen bijkomen in het provinciehuis. Onder meer de nieuwe partijen VOLT en BBB azen in maart óók op Gelderse zetels.