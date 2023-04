Weet jij wat we vieren met Pasen? Doe de quiz!

Laatste aanklager van Neurenberg overleden, Ferencz veroordeel­de 22 nazi's

Op 103-jarige leeftijd is de Amerikaan Benjamin Ferencz overleden. Hij was aanklager tijdens de processen van Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog tegen de kopstukken van het nazibewind. In 2009 kreeg Ferencz de Erasmusprijs uit handen van (toen nog) prins Willem-Alexander.