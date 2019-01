Weet u al wat u gaat stemmen? De Kieswijzer helpt

De regionale titels van De Persgroep lanceren een Kieswijzer voor alle twaalf provincies. Deze worden gemaakt door onze eigen redacties. Verslaggevers weten precies wat er speelt in de regio en volgen de provinciale politiek op de voet. De redactie van De Gelderlander heeft een lijst met actuele thema’s samengesteld en deze voorgelegd aan lezers. Die hebben vervolgens aangegeven welke onderwerpen ze het belangrijkst vinden. Hierdoor geeft de stemhulp goed antwoord op vragen van de kiezers.



Andere opzet

De stemhulp is anders van opzet dan u gewend bent. Een traditionele stemwijzer bestaat uit stellingen met twee antwoordmogelijkheden: eens of oneens. Dat levert vaak een te zwart-wit beeld op en doet geen recht aan wat u echt vindt. De Kieswijzer biedt per thema steeds vijf mogelijke oplossingen, waarmee de kans groter is dat uw smaak er wel tussen zit. Zo krijgt u goed in beeld welke partij het best aansluit bij uw mening en kunt u op 20 maart een meer afgewogen keuze maken in het stemhokje.



Wie de Kieswijzer van De Gelderlander wil raadplegen, moet nog even geduld hebben. De stemhulp is vanaf 2 maart beschikbaar op deze site.



Belangrijkste thema's Gelderland

- Woningbouw

- Doortrekking A15

- Gasloos bouwen

- Windmolens

- Drugsafval

- Leegstand

- Lelystad Airport

- NUON-gelden

- Intensieve veehouderij

- Kunst en Cultuur