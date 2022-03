Weg mooi uitzicht, Ton (82) en Ans (79) hebben nu een zeven meter hoge grijze muur tegen hun schutting staan

TILBURG - Lekker in de tuin zitten deze lente? Voor een groep mensen in Tilburg-Noord is daar de lol wel af nu ze niet meer uitkijken op bomen, maar op een zeven meter hoge grijze muur. ,,Dit moet toch gewoon niet kunnen.”

,,Dat er daar iets gebouwd zou kunnen worden, dat wisten we met zijn allen, maar dat er op alle fronten wordt afgeweken van de oorspronkelijke plannen is gewoon belachelijk.” Dat zegt Frans van Blitterswijk (61), die zich samen met een aantal buren verenigd heeft tegen de bouw van een bedrijvenverzamelgebouw in de omgeving van de Tilburgse Dostalstraat. Ondanks legio bezwaren en een beroepszaak, die nog moet plaatsvinden, is de bouw inmiddels bijna voltooid.

Tekst gaat verder onder de video

,,Weet je wat het mooie aan de zaak is. Op het oorspronkelijke bestemmingsplan heeft niemand enige vorm van bezwaar. Maar de spelregels zijn op een totaal andere manier toegepast en overschreden”, zegt Van Blitterswijk. ,,Dit moet toch gewoon niet kunnen.”

Vijfentwintig buurtbewoners uit de Dostalstraat, het Lijnsheike en de Leharstraat in Tilburg-Noord strijden tegen de manier waarop in het gebied tussen die straten in achttien bedrijfsunits zijn verrezen. Daardoor kijken omwonenden nu tegen de hoge grijze muur aan. ,,We missen het groen. Het is een grijze massa en we hebben geen avondzon meer”, zeggen Ans Spijkers (79) en Ton (82) Spijkers aan het Lijnsheike. ,,Mensen in de Dostalstraat hebben parkeeroverlast en de geluidshinder moeten we nog maar afwachten. De gemeente zou er moeten zijn voor hun bewoners, maar ze hebben ons gewoon in de kou laten staan.”

Quote De gemeente zou er moeten zijn voor hun bewoners, maar ze hebben ons gewoon in de kou laten staan. Ans en Ton Spijkers

,,Van november tot februari komt de zon niet boven het gebouw uit, voor ongeveer de helft van de tuin”, zegt Annemarie Westerbos (47) vanuit haar tuin aan de Leharstraat, waarachter de grijze wand is verrezen. ,,Ook nog een deprimerende kleur. Wanneer het wel volgens bestemmingplan was gegaan, was de hinder nihil geweest en kwam de schaduwwerking maar tot aan de schutting.”

In dat bestemmingsplan was sprake van toestemming voor bebouwing tot op 2 meter van de erfgrens van de buurtbewoners en met een maximale hoogte van 3 meter. Het gebouw staat nu op de grens en is tot 7 meter hoog. ,,Via een zogeheten kruimelgevallenmogelijkheid mag er 10 procent afgeweken worden. Dat is overal toegepast en het grondpeil is verhoogd. Zo is de hoogte bij mijn gedeelte 5,30 meter, terwijl 3,5 meter is toegestaan”, zegt Van Blitterswijk. ,,Tot mijn stomme verbazing is er gepakt wat gepakt kan worden. Het is totaal belachelijk dat de gemeente een industrieterrein in een woonwijk toestaat. En dit is nog steeds beschermd stadsgezicht. Dat staat nota bene in hetzelfde bestemmingsplan.”

‘Onze belangen worden niet meegewogen’

Ook de manier waarop na de bezwaren is omgegaan met omwonenden stuit de buurtbewoners tegen de borst. ,,De bewonersbelangen zijn totaal niet meegewogen. Wij worden eigenlijk met zijn allen een beetje afgeserveerd. Er is een vergunning verleend en daar wordt niet op terug gekomen”, zegt Van Blitterswijk.

Lees verder onder de foto: waarom de omwonenden hun procedures tot nu toe toch verloren

Volledig scherm De situatie voor de bouw, in april. Ton en Ans Spijkers in dezelfde tuin, met links buurtbewoner Geert Kennes. © Pix4Profs / Jules van Iperen

In juli vorig jaar oordeelde de voorzieningenrechter wel dat de bewoners in eerste instantie niet voldoende gehoord zijn en daarmee ‘geen recht is gedaan aan de impact van de bouw van de bedrijfsunits op de omwonenden’. Maar de bouw werd niet stilgelegd en de beroepszaak die gaat over de vergunning staat pas op 12 mei op de agenda. Eerder vingen omwonenden al bot bij de bezwarencommissie van gemeente, die oordeelde dat ‘het voeren van een omgevingsdialoog niet vereist dat tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van bewoners’ en er een ‘aanvaardbaar woon- en leefklimaat’ blijft.

,,Een belachelijke opvatting, dan is een dialoog overbodig”, zegt Van Blitterswijk. ,,Er is niks afgewogen of gemotiveerd waarom het wel zou kunnen. In dat geval zou het al beter te verkroppen zijn geweest, maar de belangen van ondernemer en het ambtelijk apparaat, zijn blijkbaar groter dan die van ons. We werden gewoon uitgelachen.”

‘Het is nu eenmaal in de stad’

Projectontwikkelaar René van Boxtel zei eerder ‘zelf ook geen zeven meter hoge muur op zijn erfgrens te willen‘, maar niet veel keus te hebben op het terrein waar ook nog enkele parkeerplekken moeten komen. Het is nou eenmaal wel een perceel in een stad, zegt hij en volgens hem zijn er wel degelijk aanpassingen op het oorspronkelijke plan gedaan zoals bijvoorbeeld in materiaalkeuze. Van Boxtel stelt dat het ‘klopt wat er gebouwd is.’

Wat nu? ,,We hopen nog steeds dat in het hoger beroep blijkt dat de procedure niet deugt en over moet”, zegt Van Blitterswijk. ,,Nog meer hopen we dat de vergunning van tafel gaat, het gebouw er juridisch niet mag staan en afgebroken wordt.” ,,Dat zou een wonder zijn”, besluit Ans Spijkers. ,,Ik heb altijd gestemd, maar ga niet stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik zou niet weten op wie, mijn vertrouwen in de gemeente is weg.”