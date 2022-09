Wegpiraat Mistermuis911 is razend populair, behalve bij de politie die hem ‘toch niet kan pakken’

Circa 300 pandeigena­ren beslissen over oppepper van stadshart Arnhem: ‘Kan 175.000 euro opleveren’

ARNHEM - De eigenaren van zo'n 600 panden in het stadshart in Arnhem krijgen binnenkort de vraag voorgelegd of ze willen meebetalen aan een stevige oppepper van het centrum. Het gaat om bestrijding van leegstand en het aantrekkelijker maken van het winkel- en woongebied.

