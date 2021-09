Weinig animo in het amateurvoetbal voor overstappen van zondag naar zaterdag

De voetbalbond kwam in mei met deze ‘speciale aanbieding’, omdat de voetbalbond bezorgd is over het voetbal op zondag. Voorheen moesten clubs die met hun eerste zondagteam van speeldag veranderden beginnen op het laagste niveau op zaterdag (vierde klasse). ,,Het zondagvoetbal loopt al jaren terug. In diverse regio’s in Nederland is er grote behoefte aan overschrijving naar de zaterdag als speeldag”, zegt directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee.