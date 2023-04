Wekelijks trein met Italiaans huisvuil naar Nederland; lucht hier extra vervuild

Voor de Italianen is de export van het afval pure milieuwinst. Maar Nederland, dat al worstelt om de CO2-uitstoot voldoende omlaag te krijgen, profiteert daar niet van.

Vanaf deze maand rijdt er wekelijks een trein met 900 ton huishoudelijk afval vanuit Rome naar de verbrandingsovens van de AEB in Amsterdam. Afval dat anders gestort zou worden op vuilnisbelten rond Rome wordt nu gebruikt als grondstof voor energieproductie voor bedrijven en huishoudens in Amsterdam.

Milieuwinst voor de Italianen

Daar wordt het milieu beter van. Storten van afval levert namelijk veel methaan op, een sterk broeikasgas. Met de verbranding komt CO2 vrij, maar dat is minder erg voor het milieu dan de uitstoot bij storten. De milieuwinst komt alleen bij de Italianen terecht, zij zijn van hun methaanproducerende afval verlost. Amsterdam zit echter met de uitstoot van het verbrande afval. Dat zorgt hier voor CO2 en stikstof in de lucht.

,,De milieuwinst bekijken we op internationaal niveau’’, aldus een woordvoerder van AEB. Ze benadrukt dat AEB binnen de normen blijft voor de uitstoot van CO2. De import van afval is nodig. ,,Daardoor kunnen we de installatie zo efficiënt mogelijk laten draaien.’’

Bovendien is de verbranding in AEB maar tijdelijk. Rome wil zelf een installatiebouwen om afval te verbranden. AEB benadrukt dat het Italiaanse afval niet tot meer CO2-uitstoot leidt. De totale hoeveelheid afval die verbrand wordt stijgt niet volgens het bedrijf.

Volle toeren

Toch is er nog veel meer milieuwinst te boeken. De CO2-uitstoot van het Italiaans afval kan ruimschoots gehalveerd worden als het plastic afval uit het huisvuil gefilterd zou worden, blijkt uit een onderzoek van ABN Amro. ,,In het Italiaanse afval zit gemiddeld 13 procent plastic afval’’, zegt David Bolscher, sectoranalist Industrie, Transport en Logistiek bij ABN Amro. ,,Dat plastic is goed voor meer dan de helft van de CO2 uitstoot bij de verbranding van het afval.’’

AEB kan het plastic er echter niet uithalen, de scheidingsinstallatie draait al op volle toeren. ,,En in Italië hebben ze geen scheidingsinstallatie voor plastic afval’’, weet Bolscher. Maar zo’n installatie is volgens de analist wel vrij snel op te zetten. Het probleem is echter dat recycling van plastic niet rendabel is. Gerecycled plastic is veel duurder dan nieuw geproduceerd plastic. Zonder subsidie of wettelijke verplichtingen om gerecycled plastic te gebruiken komt het hergebruik niet van de grond vreest Bolscher.