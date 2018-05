Wel of geen referendum, die donorwet komt er toch wel



Jouw meningNederland mag binnenkort waarschijnlijk tóch nog een keer naar de stembus voor een referendum. De Eerste Kamer steekt geen stokje voor een laatste volksraadpleging over de donorwet. Maar gezien de eerdere referenda is het maar de vraag of het iets uithaalt om tegen te stemmen. Daarom onze stelling: