Wel of niet applaudisseren na de ‘Matthäus Passion’? Zelfs die discussie is gepolariseerd

Column Irene van der AartWe bezochten zaterdag de Matthäus Passion in de Grote kerk van Lochem. We zagen ooit een uitvoering in het Concertgebouw, maar dat vond Boer te makkelijk: ,,De Matthäus moet sober in een kerk op een keiharde bank. Jezus was ook aan het afzien.”

We kregen een mail van de organisatie met het verzoek om niet te klappen. Ook de discussie over het wel of niet applaudisseren na een Matthäus is tegenwoordig gepolariseerd. Het was muisstil na het slotakkoord, de musici liepen in hemelse rust de kerk uit. Het was een goddelijke ervaring, mede dankzij de stilte.

We bezochten ooit een wel erg wereldse uitvoering. Een groot scherm in de kerk toonde advertenties: bh’s van een lingeriewinkel, karbonades van de slager en een trekker van het loonbedrijf.

Jezus aan het kruis was uitgelicht met rode theaterlampen. Bij het Sind Blitze, sind Donner knipperden de lampen hysterisch. Na afloop volgde uitbundig applaus. We verlieten onthutst de kerk.

Quote Ik dwong mezelf om weer aan het lijden van Christus te denken

In Lochem ontstond er een aards polderoverleg in de lange rij voor de damestoiletten: gaan wij vrouwen ook op de mannentoiletten? En als er een man aankomt: gaat die voor, of is het één rij? Alles in een lacherige sfeer: als je het lijden van Christus aanhoort, ben je wel een heel grote zeikerd als je je eigenbelang laat overheersen.

Een musicus liep langs de rij vrouwen de herentoiletten in. ,,Dit is de rij”, zei een dame. ,,Sorry”, deinsde de man terug. ,,Ik sta ook in de rij en heb veel voor het kaartje betaald”, vervolgde de dame. ,,Zullen we artiesten voor laten gaan? Ze hebben de pauze nodig”, bitste ik. Schoorvoetend liet de vrouw de violist voor.

Die gaat straks vast toch klappen omdat ze zelf wel bepaalt wat ze doet, schoot door me heen. Mensengemiezer. Ik dwong mezelf om weer aan het lijden van Christus te denken.

