Wel werk, geen bankrekening om het salaris op te krijgen; Oekraïners in de knel

Woningbouw­cor­po­ra­ties met handen in het haar over enorme toestroom vluchtelin­gen

NIJMEGEN - Woningbouwcorporaties maken plannen voor het opvangen van de stroom vluchtelingen, maar hebben nog niet een-twee-drie een oplossing. Het is al heel moeilijk om voor de 12.000 statushouders die nu nog in azc's zitten een woning te vinden, laat staan dat er plek gemaakt kan worden voor de Oekraïense vluchtelingen. ,,Het is echt heel lastig.’’

25 maart