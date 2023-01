Welk dier is wereldberoemd in jouw buurt?

Heeft jouw buurt, of supermarkt, ook een trouwe viervoeter die de wacht houdt of een aai verwacht van alle bezoekers? Stuur dan een mailtje met de plek waar we het dier het vaakst kunnen vinden (liefst straatnaam, huisnummer en woonplaats). Als je ook de naam weet en een foto hebt maak je ons helemaal blij.



De informatie en foto willen we gebruiken voor een artikel. Stuur ook je contactgegevens mee. Die publiceren we niet, maar zo kunnen we wel met je in contact komen als we vragen hebben.