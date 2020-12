Welke coronamaatregelen? Ik ga als vanouds kerst en oud en nieuw vieren

Gecrashte Grosjean bezoekt onheils­plek Bahrein

18:37 Met zichtbare sporen van zijn zware ongeval vorige week tijdens de Grote Prijs van Bahrein is Romain Grosjean donderdag teruggekeerd op het circuit van Sakhir. Met een ingepakte linkervoet en beide handen in het verband meldde de Formule 1-coureur zich bij de ruimte waar zijn team Haas is ondergebracht.