Welke thuisblijver verdient deze zomer wat extra aandacht?

Reikhalzend kijken veel Nederlanders uit naar de zomervakantie. Maar niet voor iedereen is de vakantie een periode van verre reizen en vertier. Ze kunnen niet weg. Omdat het fysiek niet kan, vanwege een verbouwing, omdat er een kleintje op komst is of vanwege een onverwachte financiële tegenvaller. Terwijl anderen vakantie vieren, blijven zij achter. De Gelderlander wil deze thuisblijvers dit jaar extra in het zonnetje te zetten.

Wie verdient er volgens jouw een zomerpakket?

Dat doen we door middel van het uitdelen van mooie cadeau-pakketten. De grote vraag is natuurlijk wie een dergelijk pakket verdient. Jij kunt daarvoor suggesties aandragen.



Mail ons bij wie we langs moeten gaan met een zomerpakket en waarom. Uit alle inzenders kiezen we een paar mensen bij wie we langs gaan. Uiteraard leggen we die bezoekjes vast in tekst en beeld, voor de krant en voor de website.