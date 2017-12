Werkdag chauffeur touringcar 'bizar lang'

Zet een verbod op de Bandidos de rem op criminele motorbendes?

7:41 BEMMEL - Ze weerde No Surrender uit haar gemeente toen de omstreden motorclub in Doornenburg een café wilde overnemen. Burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard moest daarvoor wel de drank en exploitatievergunning van de kroegbaas intrekken. Een ander middel om de bikers uit het pand te zetten had ze niet.