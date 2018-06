Werkgevers in streekvervoer 'furieus' over nieuwe staking

ARNHEM - De werkgevers in het streekvervoer zijn 'furieus' over de nieuwe staking van hun personeel , die morgen ingaat. Ze zijn het vertrouwen in de vakbonden volledig kwijt, melden ze dinsdag in een verklaring. Met grote gevolgen voor de reiziger in een week van hertentamens en grote evenementen zoals de TT in Assen.

Het personeel in het streekvervoer voert al langer acties voor meer loon en betere arbeidsomstandigheden.

CNV en FNV maakten maandag bekend dat de staking in het openbaar vervoer start op woensdag 27 juni.

De werkgevers zijn furieus. Fred Kagie, voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV): ,,We hebben ons de afgelopen dagen enorm ingespannen om de bonden verder tegemoet te komen. We hebben concrete voorstellen gedaan en tijd gevraagd om deze door te rekenen. Dat is nu weer niet goed. Nu krijgen onze reizigers de volgende staking voor hun kiezen. In een week van hertentamens en grote evenementen zoals de TT in Assen.’’

De VWOV vertegenwoordigt de bedrijven Arriva, Connexxion, EBS, Keolis Nederland en Qbuzz.

Intimidatie

Hij is verbijsterd over de houding van de bonden en het verloop van de onderhandelingen. ,,Er is een stroming binnen de vakbond die geen deal lijkt te willen. We hebben een intern vakbondsbericht waaruit blijkt dat het uitstel van twee dagen er alleen maar is gekomen om de media en het publiek te beïnvloeden.’’

Ook de houding van vakbonden binnen de OV-bedrijven wekt de woede van de werkgevers. Kagie verwijt hen intimidatie en agressieve benadering van hun personeel: ,,We hebben berichten in ons bezit gekregen waarin vakbondsbestuurders hun leden oproepen om werkwilligen te fotograferen en te filmen. Bij in ieder geval één van de OV bedrijven circuleert onder vakbondsleden een lijst van werkwillige collega’s, deze collega’s worden thuis opgebeld en bedreigd en op het werk genegeerd.’’