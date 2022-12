Wespendief wint op Veluwe van windmolen, slaan we niet door? ‘Windmolens beschermen óók de natuur’

‘Dr. Braun’ wist al jaren voor de ineenstor­ting van Wirecard van miljarden­frau­de, zegt kroongetui­ge

Wirecard, jarenlang het paradepaardje van de Duitse financiële techsector, zeeg in 2020 door grootschalige fraude ineen. In het strafproces verklaarde een kroongetuige deze week dat ex-topman Markus Braun al voor 2015 op de hoogte was van het bedrog.

14:20