Westervoortse ‘sugar daddy’ (53) hoort fikse celstraf eisen voor seks met meisje van 15

Bewoner drugsboer­de­rij Baak niet terug de cel in voor rol bij drugslab in zijn schuur

15:28 BAAK - Kim L., bewoner van de boerderij in Baak waar december vorig jaar een drugslab is ontmanteld, hoeft niet terug de cel in. Hij is veroordeeld tot een celstraf van 358 dagen, waarvan 180 voorwaardelijk. De 158 dagen die overblijven, zat de 50-jarige L. al in de gevangenis.