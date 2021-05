Weten of je fileloopt op de Posbank? Nieuwe kaart moet drukte in Gelderland nog preciezer weergeven

Man (58) wilde zichzelf in gemeente­huis in brand steken: spijt, excuses en een wandeling met de bode

28 mei MALDEN - Er knapte iets in het hoofd van een 58-jarige man uit Malden. Na een telefoontje over het afwijzen van een uitkering, pakte hij in januari vorig jaar een lege jerrycan waar melk in had gezeten. Hij vulde die vervolgens met twee liter benzine, liep het gemeentehuis in Malden binnen en probeerde zichzelf daar in de brand te steken.