Wetenschappers zien stikstofdebat steeds heftiger worden: ‘Je wordt al snel beticht van activisme’

oorlog Oekraïne LIVE | Rusland zet stap naar oorlogseco­no­mie, Letland voert dienst­plicht opnieuw in

Rusland wil na 4,5 maand oorlog zijn economie beter afstemmen op de behoeften van het leger. Het parlement heeft ingestemd met een regeringsvoorstel waardoor bedrijven verplicht kunnen worden producten aan de krijgsmacht te leveren. Werknemers kunnen worden gedwongen ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen te werken en van verlof af te zien. En Letland voert de militaire dienstplicht opnieuw in vanwege de oplopende spanningen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

6:56