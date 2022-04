Wethouder van Rhenen plotseling overleden en een balende Max Verstappen

WETHOUDER PLOTSELING OVERLEDEN Peter de Rooij is zaterdagochtend plotseling overleden. Hij was sinds mei 2018 namens de SGP wethouder in de gemeente Rhenen, met in zijn portefeuille onder meer ruimtelijke ordening. Voor die tijd was hij acht jaar gemeenteraadslid voor zijn partij. ,,Hij zette zich overal voor de volle honderd procent voor in.”

VRIJGEPLEIT DOOR EEN TESLA Dankzij dashcambeelden uit een geparkeerde Tesla wordt een 15-jarige Hagenaar niet vervolgd voor de dood van de Pool Pawel Bernat (39). De tiener duwde hem voor een rijdende tram, maar video-opnamen van de elektrische auto pleiten hem vrij. Tesla’s kunnen alles opnemen. Ook als ze niet rijden.

VERSTAPPEN GRIJPT NAAST POLE POSITION Max Verstappen worstelt nog steeds met zijn Red Bull racewagen. De wereldkampioen baalde hardop nadat hij in de kwalificatie van de Grand Prix van Australië Ferrari-coureur Charles Leclerc voor zich moest dulden. De Canadese botsing tussen Nicholas Latifi en Lance Stroll in de kwalificatie is die laatste op een gridstraf van drie plekken komen te staan.

KLIMAATACTIVIST WOEST NADAT POLITIE ‘WEIGERT IN TE GRIJPEN’ BIJ OPZETTELIJKE AANRIJDING Een klimaatactivist van actiegroep Extinction Rebellion dient een klacht in bij de politie nadat agenten volgens hem weigerden in te grijpen toen hij van de weg werd geduwd door een automobilist.

Volledig scherm Klimaatactivist woest nadat 'politie weigert in te grijpen' tegen aso-bestuurder. © Twitter

NA TALLOZE SEKSAPPJES HAD VADER SEKS MET EIGEN TIENDERDOCHTER ,,Ik wilde weten tot hoe ver ze daarmee door wilde gaan.’’ Een 56-jarige man uit Lage Zwaluwe bleef daarom maar seksappjes doorsturen naar z’n tienerdochter. En uiteindelijk mondde dat uit in seks met het meisje.

POLITIE VINDT DOOR RUZIE 120 ZWAAR VERWAARLOOSDE VOGELS IN LOODS De politie heeft vrijdag min of meer bij toeval ontdekt dat er in een loods in Beers een dikke 100 zwaar verwaarloosde papegaaien zaten. De politie kwam namelijk voor iets anders: voor een ruzie tussen de verhuurder en de huurder van het pand aan de Leuvert.

Volledig scherm De vieze hokken van de zwaar verwaarloosde vogels. © DG

GRUWELIJKE DADEN, MAAR GEEN STOORNIS Jacob N. (62) had stap voor stap voorbereid hoe hij zijn schoondochter zou bedwelmen, verkrachten én vermoorden. Toch bleek de Hoogvlieter volgens gedragsdeskundigen niet psychisch gestoord. Is iedereen tot een gruwelijke daad in staat? ‘Niet iedereen die iets gruwelijks doet, is gestoord’

MARLEEN WOONT NAAST EEN BOUWVAL ,,Natuurlijk heb ik aan verhuizen gedacht, maar wie wil er naast zo’n bouwval wonen?” Marleen van Schaik uit het Zeeuwse Breskens zit met de handen in het haar. De buurman heeft zijn huis zó uitgebouwd, dat het tegen haar woning staat. En dat is niet het enige waar ze last van heeft, bovendien is de buurman nergens te bekennen.

KAMER WALGT VAN TEGENAANVAL ‘EGO DE JONGE’ Minister Hugo de Jonge krijgt een storm van kritiek over zich heen over zijn tegenaanval. Hij stelde al de ochtend na het debat in de Kamer dat ‘wantrouwen te veel ruimte krijgt’ en ‘we te makkelijk twijfels uiten over iemands integriteit’. De oppositie gruwt ervan.

VLUCHTELINGEN STAPPEN IN PORSCHE EN VERLATEN AL NA 1,5 UUR OPVANGPLEK Een leegstaande woning op een oude boerderij, met alle basisvoorzieningen en voldoende ruimte voor jonge kinderen. Ursula Hesselink hoefde niet lang na te denken en stelde het huis beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het liep echter niet zoals verwacht: anderhalf uur na aankomst vertrokken de vluchtelingen alweer. Spoorslags.