White Power op de Veluwe: ‘Amsterdam en Harskamp, ik denk dat dit werelden zijn die elkaar niet meer verstaan’

Op volle snelheid racen twee scooters tegen elkaar door de Dorpsstraat in Harskamp. Ze gaan 50 kilometer per uur, 60 misschien wel. De uitlaten knetteren volop, maar niemand langs de uitgestrekte straat maakt zich er druk over. De journalisten zijn weg, de campings in de buurt zijn leeggestroomd: Harskamp is weer van de Harskampers.



Het dorp midden op de Veluwe, kreeg de afgelopen week de collectieve woede van Nederland over zich heen. Een dag nadat bekend werd dat in het dorp tijdelijk vluchtelingen werden opgevangen, staken jongeren vuurwerk af, riepen ze leuzen als ‘Auschwitz back for Blacks en ‘Eigen volk eerst’ en staken ze een stapel autobanden in de fik. Allemaal vergezeld met flink wat flesjes bier.