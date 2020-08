Wie doet er echt aan thuisquarantaine na bezoek aan oranje gebied? Het is vooral hopen op brave vakantiegangers

Met een mondkapje op heeft hij buitenshuis één keer wat te eten gescoord. En oh ja, afgelopen weekeinde pikte hij nog een vriend in Nijmegen op met de auto. Een 20-jarige, die liever niet met zijn naam in de krant komt, zit echt niet alleen maar thuis sinds hij vorige week is teruggekeerd van een vakantie aan de Spaanse kust.



Terwijl dat eigenlijk wel van hem wordt verlangd door de Nederlandse overheid. Die heeft Barcelona en omliggende gemeenten, net als Kroatië, onlangs bestempeld als ‘oranje’ gebied. Dat betekent dat alle Nederlanders die daar in de voorbije dagen zijn geweest eigenlijk veertien dagen in thuisquarantaine moeten gaan.