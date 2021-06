Wie helpt het meest kwetsbare kind? Grote zorgen over tekort aan jeugdbeschermers

video Arnhemmers leveren massaal hun wapens in: zeldzame Walther uit de Eerste Wereldoor­log ligt naast vuurwapens die overval­lers gebruiken

4 juni IJsbrand ter Haar, operationeel specialist van de politie in Arnhem-Noord, heeft al heel wat schiettuig in zijn leven gezien. Maar van de indrukwekkende ‘shotgun’ die deze week door iemand is overhandigd bij een discreet bezoek aan huis in de Gelderse hoofdstad staat hij toch even te kijken.