Wie is die vreemde vrouw op vaders melkkar?

José: ,,Ik groeide op in Kekerdom waar mijn vader een melkhandel had. Iemand uit Millingen aan de Rijn kreeg deze foto in handen en gaf hem aan mij. Hij had ergens een doos oude foto’s op de kop getikt en dacht dat het mijn moeder en zusje Truus waren die op de foto stonden. Maar mijn moeder was het zeker niet, die had lang haar. En het kind is aan het broekje te zien een jongetje.”



,,Dat het om mijn vaders melkkar gaat is wel duidelijk. Wie goed kijkt ziet op de kar zijn naam en ons huisnummer in de Spaldorpstraat in Kekerdom staan. Maar niemand in de familie herkent de mensen op de foto. We begonnen ons al af te vragen: hebben we een halfbroertje? Laat ze dat in de hemel dan maar niet horen! De vraag blijft: wie is die vrouw van rond de 30 op de melkkar? Puur voor de lol heb ik daarom een oproepje geplaatst. Misschien herkent iemand ze wel.”