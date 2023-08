Wie is die vrouw met snor in Slimste mens?• Lijkwagen vol drugs • Broeierig weer op komst

Geen tijd gehad om het nieuws te volgen? Wij hebben de oplossing. De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van dinsdag 15 augustus.

HERRIE IN BINNENSTAD | Harde muziek, wildplassend uitgaanspubliek en vechtende junks. Bewoners van de Ruiterstraat, in het centrum van Arnhem, zijn de overlast spuugzat. Ze willen dat de gemeente ingrijpt. ,,De situatie is onleefbaar geworden.”

WÉÉR VERONTREINIGD DRINKWATER | Voor de derde keer in anderhalve week moest waterbedrijf Vitens een kookadvies afgeven omdat het kraanwater in een plaats mogelijk verontreinigd is met een bacterie. Eerst was Doorn de klos en nu moeten inwoners van Didam en Zevenaar kiezen tussen de fluitketel of de spa-fles. Hoe kan dat steeds? Nederland heeft toch het ‘beste kraanwater ter wereld’?

WEER GAAT HET MIS | Een man is vanmiddag gewond geraakt bij een ogenschijnlijk zwaar ongeluk in Apeldoorn. Hij raakte betrokken bij een botsing op het fietspad aan de Wapenrustlaan. Een traumahelikopter is geland om medische assistentie te verlenen.

BROEIERIG WEER OP KOMST | De eerste helft van deze week is het lekker vertoeven in Nederland met temperaturen rond de 23 graden. Later in de week wordt het broeierig warm. De temperatuur kan dan oplopen tot boven de 30 graden.

OUDE MAN VERMIST | De politie is op zoek naar een vermiste man. Hij is maandagochtend op zijn fiets vanuit Kesteren vertrokken en sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor.

NEERSTEKEN VAN EX | Buiten de hekken van de Pompekliniek ontsnapt Kendrick (32) aan zijn begeleider, springt in een gereedstaande vluchtauto en steekt volgens justitie niet veel later in Soest een vrouw neer. Waar de mogelijke bestuurder zijn strafzaak buiten de gevangenisdeuren mag afwachten, besloot de rechtbank dinsdagmiddag dat Kendrick voorlopig blijft vastzitten.

LEVEN WEER OP RIT | Hij was verslaafd aan onder meer eten, gokken, roken en porno en had zware depressies. Mark Verdonschot (40) kreeg zijn leven niet op de rit. Hij werkte volop maar stelde zichzelf een nieuw levensdoel in een ultieme poging om af te rekenen met een leven vol problemen, angsten, depressies en verslavingen. ,,Ik wil mezelf op natuurlijke wijze helen.”

WIE IS DIE VROUW? | Met een bruine plaksnor op haar bovenlip maakte theatermaker en actrice Merel Pauw (28) maandagavond haar opwachting in De slimste mens. Wie is deze kandidate die niet onder haar eigen naam meespeelde, maar liever werd aangesproken met ‘rapper Elmer’, haar muzikale alter-ego?

WONINGOVERVAL OCHTEN | Aan de Zwijning in Ochten is dinsdagmiddag een woning overvallen. De overval werd gepleegd met een ‘vuurwapen gelijkend voorwerp’, aldus de politie. De dader heeft contant geld en een bankpas uit het huis meegenomen. De politie is een zoektocht begonnen naar de overvaller.

NIET MET AMBULANCE MEE | Zelf heeft ‘ie meer vertrouwen in gezegend water dan in de Nederlandse medische wereld. Dus toen ambulancebroeders zijn zieke zus op een brancard legden, sloegen bij de 22-jarige Fnan de stoppen door. In mum van tijd stond de straat vol politie, waarbij agenten rake klappen uitdeelden.

AANRIJDING GEFILMD | De mogelijk opzettelijke aanrijding van een persoon met een auto zondag in Enschede is gefilmd en gedeeld op websites als TikTok en Dumpert. Het filmpje maakt duidelijk dat de aanrijding niet op de Landbouwstraat plaatsheeft, maar in een parkeerstrook er langs. De automobilist stuurt van de straat naar rechts en raakt het slachtoffer frontaal.

LIJKWAGEN VOL DRUGS | De 38-jarige eigenaar van een Rotterdams uitvaartbedrijf reed afgelopen mei door Beugen, bij Boxmeer, met 675 kilo BMK in zijn rouwwagen. De ondernemer beweert dat hij niet wist dat deze grondstof voor harddrugs in de dozen in zijn auto zat.

